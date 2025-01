Il Lipsia su Okafor: può partire. Cosa serve al Milan per fare plusvalenza

vedi letture

Ieri pomeriggio, qualche ora prima della memorabile finale di Supercoppa Italiana, è arrivata l'indiscrezione secondo cui il Lipsia si starebbe muovendo con decisione per portare Noah Okafor in Germania. L'attaccante svizzero, al momento ai box e rimasto a Milano proprio per l'infortunio, tornerebbe così nella scuderia Red Bull dopo aver giocato per qualche stagione nel Salisburgo, squadra da cui l'estate scorsa il club rossonero lo ha prelevato per circa 15 milioni di euro.

Come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, il Milan è aperto ad ascoltare le offerte per Okafor. Per far sì che i rossoneri incassino qualche milione di plusvalenza sarebbe opportuno vendere il calciatore elvetico a più di 11 milioni. Chiaro che se le trattative tra club tedesco e Milan dovessero decollare e, successivamente, andare in porto, da via Aldo Rossi si potrebbe e si dovrebbe pensare di reinvestire i soldi per un nuovo esterno, visto anche il poco apporto alla causa di Chukwueze.