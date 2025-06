Il Milan avanza nei dialoghi per Ahanor: colpo di prospettiva

vedi letture

Da qualche giorno a questa parte, sul taccuino di Igli Tare e della dirigenza rossonera ci è finito anche il terzino italiano di origini nigeriane Honest Ahanor, calciatore classe 2008 che in questa stagione è stato impiegato al Genoa in alcune occasioni anche nella prima squadra allenata di mister Patrick Vieira. Questo si tratterebbe di un colpo in prospettiva: il giovane calciatore azzurro ha l'età di Francesco Camarda, è un classe 2008, e verrebbe a rimpolpare le rotazioni rossonere.

Ieri l'agente Beppe Riso ha incontrato la dirigenza rossonera a Casa Milan: si è parlato anche di Ahanor. Oggi Tuttosport conferma l'interesse e riporta che c'è stato un avanzamento nei dialoghi tra Milan e Genoa per il calciatore. L'anno scorso tra Serie A e Primavera: 9 presenze, 1 gol e 1 assist. Nel ruolo di terzini titolari, per sostituire Theo ma non solo, ci sono nomi più rodati come quello di Oleksandr Zinchenko oppure quello di Maxim De Cuyper.