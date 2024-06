Il Milan riscatta dal Real Madrid Alex Jimenez: i dettagli

Alex Jimenez sarà presto un giocatore del Milan a tutti gli effetti. Stando infatti a quanto riportato dal collega Matteo Moretto per Relevo, dopo i negoziati iniziali la dirigenza milanista avrebbe raggiunto un accordo definitivo con il Real Madrid per il trasferimento in rossonero del terzino spagnolo.

Il Milan non farà altro che pagare il riscatto di 5 milioni di euro precedentemente pattuito con i Blancos, convinto che Alex Jimenez possa essere il profilo adatto sul quale puntare nell'immediato per l'U23 ed in futuro per la prima squadra.

Alex Jimenez ha convinto il Milan: i numeri della prima stagione in rossonero

Nel corso della prima stagione al Milan Alex Jimenez ha convinto praticamente tutti, al punto che lo spagnolo avrebbe anche già esordito con la prima squadra sotto la gestione di Stefano Pioli. Nell'annata 23/24, oltre alle 5 presenze con i "grandi" fra Coppa Italia e campionato, il terzino scuola Real Madrid ha collezionato in totale 19 presenze con la Primavera, contribuendo con le sue 6 in Youth League allo splendido e storico percorso europeo della squadra di Ignazio Abate.