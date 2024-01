Il Monza segue Bartesaghi per un prestito ma ancora non c'è trattativa ufficiale

vedi letture

Nelle ultime ore si è parlato di un forte interesse del Monza per Davide Bartesaghi, terzino rossonero classe 2005 che ha trovato in diverse occasioni spazio nell'arco di questa prima parte di stagione. Come viene riportato oggi da Tuttosport la squadra brianzola ha chiesto ai rossoneri informazioni riguardo al calciatore e il Milan si sarebbe detto disponibile a un accordo.

Ciononostante, Tuttosport precisa che ancora non è iniziata una trattativa ufficiale tra le due squadre lombarde per il passaggio di Bartesaghi. Se si dovessero avviare dei discorsi, l'ipotesi più plausibile sarebbe quella del prestito.