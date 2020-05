Kicker - Milan, con Rangnick potrebbe arrivare Kilian dal Paderborn

In estate il giovane difensore Luca Kilian, classe '99, potrebbe lasciare il Paderborn per approdare in un top club europeo. Secondo quanto riportato da Kicker.de il giovane tedesco potrebbe essere uno dei primi colpi di Ralf Rangnick qualora dovesse approdare al Milan. Il centrale in estate potrebbe liberarsi per appena 2 milioni di euro come previsto da una clausola presente nel suo contratto.