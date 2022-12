L'Adana Demirspor di Montella sulle tracce di Bakayoko

MilanNews.it

Il calciatore rossonero che è evidentemente ai margini della rosa è Tiemouè Bakayoko. Il centrocampista francese, che sta vivendo la sua seconda stagione in prestito dal Chelsea al Milan consecutiva (la terza totale), non rientra nei piani di Pioli che non lo ha praticamente mai schierato nella prima parte di campionato. Sul giocatore sarebbe forte l'interesse di un ex rossonero, Vincenzo Montella che vorrebbe portarlo all'Adana Demirspor al squadra che allena in Turchia. Bakayoko, però, non sembra intenzionato a muoversi. Lo riporta il Corriere dello Sport.