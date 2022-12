Laudisa: "A Dubai summit Maldini, Massara e Mendes per il rinnovo di Leao. Su Bennacer..."

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Carlo Laudisa, intervenuto al canale YouTube di Carlo Pellegatti, ha parlato così dei rinnovi di Bennacer e Leao:

Su Bennacer: "Bennacer ha il contratto in scadenza nel 2024. Era in scadenza anche con il suo agente e alla fine ha scelto Enzo Raiola. Si dice che abbia voluto cambiare procuratore perchè vuole un ingaggio più alto dei 4,5 milioni di euro che gli ha offerto il Milan. Chelsea, Arsenal e Liverpool lo hanno messo nel mirino. Il suo rinnovo sarà una battaglia economica per il Milan".

Su Leao: "E' una vicenda molto intricata. Le parole di Leao dal Qatar inducono all'ottimismo. A Dubai, per il Globe Soccer, erano presenti Maldini, Massara e anche Jorge Mendes. Quella è stata l'occasione per un summit tra le parti. In questa chiacchierata ci potrebbe essere stato un patto tra il Milan e l'agente per il rinnovo di Leao".