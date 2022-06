Lucchese, "discorso apertissimo" con il Milan per Frigerio, Tonin e Bellodi

MilanNews.it

In attesa di capire i possibili nuovi ingressi in società, la Lucchese è a lavoro per organizzare la prossima stagione, con il Ds Daniele Deoma già operativo sul mercato. Proprio di questo, il direttore ha parlato dalle colonne de La Nazione - Lucca: "Bellodi? Alla fine di questa settimana avrò un secondo e penso definitivo incontro con il suo procuratore, con la Lucchese che farà tutto il possibile per trattenere il giocatore, magari con un contratto pluriennale. A centrocampo sto aspettando di sapere quale decisione ha preso la Cremonese, salita in Serie A, per Collodel, che noi vorremmo riavere. Poi c'è, come noto, un discorso apertissimo con il Milan, ma molto dipenderà dalla formula con la quale Frigerio, Tonin e Bellodi verrebbero a Lucca. Per l'attacco, assieme al mister, stiamo valutando alcuni profili, perché il nostro obiettivo è quello di alzare l'asticella, e per farlo sappiamo benissimo che sarà importante avere attaccanti che possano andare in doppia cifra. Uno di questi può essere Mastroianni, ma ce ne sono altri che stiamo valutando".