Luka Romero destinato al prestito: piace in B e in Argentina

Luka Romero pare destinato a partire in prestito. Il classe 2004 argentino è arrivato al Milan a parametro zero dopo essersi liberato dalla Lazio in cui ha giocato le ultime due stagioni. Nel corso della prima parte dell'anno, però, il numero 18 ha trovato poco spazio e per questo motivo il Diavolo pensa a girarlo in prestito per garantirgli maggior minutaggio.

Come scrive Tuttosport sul giocatore è vivo l'interesse di alcuni club di Serie B, su tutti il Como di Fabregas e il Venezia, due squadra in piena lotta per la promozione nella massima serie. Ma si è fatto avanti anche il Boca Juniors direttamente dall'Argentina: Romero verrebbe prelevato in prestito senza opzioni d'acquisto e gli Xeneizes si preoccuperebbero anche dell'ingaggio. In merito a questo anche il nonno di Luka Romero è intervenuto su una radio locale: CLICCA QUI.