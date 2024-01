Parla il nonno di Luka Romero: "Contatto tra Boca e Milan: Luka ha dato il via libera"

Luka Romero, classe 2004 arrivato a parametro zero al Milan quest'estate dopo un paio di stagioni alla Lazio, potrebbe partire in prestito per andare a trovare maggiore spazio nella seconda parte di stagione. Per lui si sono fatti avanti specialmente club di B come il Como ma non sarebbero gli unici. Infatti il nonno di Romero, Jorge Santos detto "Pepe", è stato ospite della radio argentina Radio La Red e ha parlato del futuro del nipote.

Le parole del nonno di Romero: "Ci sono diversi club italiani interessati a lui, ma lui non vuole andare; se è in Spagna, deve essere una squadra di prima divisione. C'è già un contatto tra Boca e Milan, condivideranno il contratto. Gli piace molto l'Argentina e ha un buon rapporto con la Nazionale. Luka ha già dato il via libera al Boca, se risolvono le condizioni, sicuramente diventerà un giocatore del Xeneize".

Poi un commento sulle qualità del giocatore: "Ha un calcio molto potente, ha qualcosa dei migliori giocatori, raffinatezza nel liberarsi di un avversario, forza ed è astuto nel gestire di fronte. Ha elementi di Messi e Maradona, e ogni volta che dribbla in avanti ha una grande visione, come Bochini".