Maldini: "Abbiamo parlato con gli agenti di Simakan nei mesi scorsi, ma non solo. Cerchiamo giocatori forti nell'uno contro uno"

Il dt rossonero Paolo Maldini, intervistato da Telefoot, ha parlato di Simakan e delle caratteristiche che devono avere i giocatori cercati dai rossoneri: "Abbiamo parlato con gli agenti di Simakan nei mesi precedenti e anche col ragazzo. Devo dire che abbiamo parlato anche con altri giocatori di Ligue 1. Quello che vediamo noi del campionato francese è che non essendo molto tattico i giocatori sviluppano molto l’abilità nell’uno contro uno, sia in attacco che in difesa. Nel calcio moderno credo che questo sia fondamentale. La nostra idea è proprio quella di andare a prendere questo tipo di talento, magari un pochino grezzo dal punto di vista tattico ma che ha grandi capacità fisiche e nell’uno contro uno, che sia Simakan o che sia un altro".

️ #CULTUREFOOT [EXCLU]



@SimakanMohamed dans le viseur de Paolo #Maldini et de l'@acmilan !



🧐 Avant @RCSA vs @staderennais, le directeur technique du club lombard est revenu sur les qualités du défenseur central strasbourgeois #TelefootLaChaine pic.twitter.com/dKzI59AbbR — TELEFOOT LA CHAINE DU FOOT (@telefoot_chaine) November 27, 2020