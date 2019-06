Marchetti: "Il Milan deve fare attenzione ai conti, non è scontato che rimangano tutti"

Oltre al mercato, il Milan deve pensare all’aspetto finanziario. Luca Marchetti, a Sky Sport 24, si è soffermato proprio sul capitolo conti e cessioni: “Il FFP è ancora pendente, serve capire se prendere in considerazione le offerte che potranno arrivare per i giocatori più forti. Oggi c’è stato un incontro a Casa Milan con l’agente di Suso che ha una clausola da 40 milioni di euro. Non è sul mercato, come nessuno nel Milan, ma se dovesse arrivare un’offerta si dovrebbero capire le intenzioni. Balla anche il nome di Donnarumma, il PSG ci naviga intorno. Il Milan ai conti deve fare attenzione e non è scontato che rimangano tuti”.