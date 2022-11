Marocco, Ziyech non si sbilancia: "Difficile dire se sarà addio con il Chelsea a gennaio"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Hakim Ziyech resta un nome d'attualità in casa Milan, col trequartista marocchino attualmente impegnato nel Mondiale in Qatar che nonostante il cambio di guida tecnica nel Chelsea continua a non trovare spazio. Il giocatore ha parlato della sua situazione dal ritiro del Marocco, come riporta SportMediaset: "Difficile dire se sarà addio con il Chelsea a gennaio. Non sappiamo cosa succederà e nel calcio è difficile ipotizzare qualsiasi cosa".