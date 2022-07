Mercato Milan, Gazzetta: "Chi serve di più a Pioli. De Ketelaere-Ziyech sì. Dybala, rischio squilibrio"

MilanNews.it

© foto di Uefa/Image Sport

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza questa mattina come protrebbero integrarsi nel Milan di Pioli i tre nomi più caldi per la trequarti rossonera, cioè De Ketelaere, Ziyech e Dybala. Ecco come titola la Rosea: "Chi serve di più a Pioli. De Ketelaere-Ziyech sì. Dybala, rischio squilibrio". Il belga e il marocchino sono simili, ma possono integrarsi. Più complicato, invece, sarebbe l'eventuale inserimento dell'argentino che è un grande solista e per Pioli potrebbe essere problematico inserirlo nel suo 4-2-3-1.