Milan, a breve si dovrà parlare anche dei rinnovi di Romagnoli, Calabria, Kjaer e Kessie

Non appena sistemati i rinnovi di quei giocatori in scadenza il prossimo 30 giugno, il Milan dovrà subito mettersi al lavoro per il prolungamento dei rossoneri che hanno il contratto fino al 2022, cioè Romagnoli, Calabria, Kjaer e Kessie. Come riporta il Corriere dello Sport, i contatti con gli agenti di Calabria e Kessie sono già stati avviati nelle scorse settimane, mentre non ci sono novità in merito al futuro del capitano. Il difensore danese ha invece già espresso la sua volontà di chiudere la carriera a Milanello.