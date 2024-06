Milan, alternativa Dovbyk ma in vantaggio ci sono Napoli e Atletico

Il Milan continua il pressing su Joshua Zirkzee, o meglio spera che le pretese di Kia Joorabchian sulle commissioni si abbassino: l'agente del giocatore ha chiesto 15 milioni e il club rossonero non ha nessuna intenzione di pagare così tanto il procuratore della punta olandese. Con la trattativa in fase di stallo e in attesa di capire sviluppi entro il 1° luglio, quando si aprirà il mercato e sarà attivabile la clausola, chiaramente da via Aldo Rossi non si può far altro che valutare le alternative ma potrebbe esserci qualche problema...

Infatti il Milan, concentrandosi principalmente su Zirkzee che è la prima scelta, ha perso un po' di terreno per quanto riguarda i piani B e C. Nel caso particolare l'alternativa numero uno è considerata Artem Dovbyk, centravanti del Girona che ha vinto la classifica marcatori dell'ultima Liga e attualmente impegnato con l'Ucraina a Euro 2024. Sul giocatore però sono arrivati per primi sia il Napoli, che cerca l'erede di Osimhen, che l'Atletico Madrid: entrambi i club sonon meglio posizionati rispetto al Diavolo. Lo riporta il Corriere dello Sport.