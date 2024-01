Milan-Brassier: la speranza è che le richieste si abbassino nei prossimi giorni

Il Milan è ancora a caccia di un difensore centrale. Il rientro anticipato di Gabbia dal Villarreal non può bastare per sopperire alle tantissime defezioni patite dai rossoneri nell'arco della prima parte di stagione. Per questo la dirigenza rossonera è attesa ancora sul mercato per andare a rimpolpare il reparto difensivo.

Come scrive oggi Tuttosport, Lilian Brassier è il profilo che piace più al Milan. Il difensore classe 1999 avrebbe già anche dato la sua disponibilità al trasferimento in rossonero ma il Brest, oggi quarto in Ligue 1, è un osso duro. La richiesta del club francese è di 12 milioni di euro mentre Furlani & co. non vorrebbero andare oltre i 7-8 milioni. La speranza è che con l'avvicinarsi della chiusura della sessione invernale, le richieste si possano abbassare.