Milan, club inglesi su Saelemaekers e Thiaw. Sul mercato anche Origi e Ballo-Touré, in bilico Jovic

Si parla tanto del mercato in entrata del Milan, ma in via Aldo Rossi sono al lavoro anche per quello in uscita visto che ci sono degli esuberi da piazzare. Tra questi, per esempio, ci sono Origi e Ballo-Touré che sono fuori dal progetto tecnico di Fonseca. Sirene inglesi invece per Saelemaekers e Thiaw: il belga è finito infatti nel mirino del Leicester, mentre il difensore tedesco è sempre nella lista del Newcastle.

Lo riferisce stamattina Tuttosport che poi aggiunge che c'è da capire anche quale sarà il futuro di Luka Jovic, soprattutto se dovesse arrivare un altro attaccante oltre a Morata. Non è esclusa anche una sua partenza durante questo mercato estivo, ma dipenderà dall’offerta che potrà arrivare per lui.