Milan, con Conceiçao (e Jorge Mendes) possibile inserimento per Antonio Silva

Con Sergio Conceiçao in panchina al posto di Paolo Fonseca potrebbero non cambiare solo le strategie di campo del Milan ma anche quelle di mercato. A dirlo è La Gazzetta dello Sport.

Non è da escludere, infatti, un innesto in difesa, con la possibilità che si entri in rotta di collisione con la Juventus per Antonio Silva, centrale in uscita dal Benfica che Jorge Mendes ha promesso ai bianconeri, ma che di fronte ad un'offerta di spicco può anche cambiare idea.

Per l'attacco, invece, uno fra Chukwueze e Okafor potrebbe essere sacrificato per arrivare ad un altro talento della scuderia Mendes: Francisco Trincao dello Sporting Lisbona. Valutazione: 25 milioni di euro.

Infine i nomi che la rosea propone come "outsider". Il primo è quello di Giovanni Reyna, jolly d'attacco del Borussia Dortmund a caccia di una nuova sfida per lasciarsi alle spalle i tanti problemi fisici degli ultimi anni, mentre il secondo è Daniel Bragança, sempre dello Sporting, che potrebbe sopperire all'assenza di Ismael Bennacer.