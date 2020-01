Milan, concorrenza per Dani Olmo: Lipsia e Wolverhampton in pressing

Dani Olmo è un po' più lontano dal Milan: oltre all'offerta del Milan, rivela Sportmediaset, sul giocatore ci sono Lipsia e Wolverhampton. In questo momento la Dinamo Zagabria ha in mano tre offerte e spetterà al giocatore prendere la decisione definitiva. Decisione attesa per la fine di questa settimana perché una cosa è chiarissima: a Zagabria vogliono assolutamente fare cassa subito con la cessione del talentuoso trequartista. La proposta del Lipsia sembra la più concreta: 16 milioni subito ai croati ma, soprattutto, il 10% su una futura rivendita da calcolare sulla base di una clausola rescissoria che sarà inserita nel contratto e dovrebbe arrivare a quota 80-100 milioni. Più o meno alla stessa cifra finale arriverebbe anche il Wolverhampton, disposto a mettere sul piatto subito 25 milioni e il 20% sui trasferimenti futuri. Offerte quasi impossibili da pareggiare per i rossoneri, considerando anche che a questi costi andrebbero aggiunte anche le commissioni per gli agenti e l'ingaggio per il giocatore.