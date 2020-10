Milan, Corriere dello Sport: "Tomiyasu o Pezzella: ora la scelta"

Dopo aver ceduto Paquetà al Lione, il Milan si prepara a reinvestire il ricavato. La priorità è la ricerca di un difensore centrale. Come riporta il Corriere dello Sport, tra i nomi più gettonati c’è quello di Tomiyasu del Bologna, giocatore in grado di agire anche da terzino destro. L’ostacolo è rappresentato dalla richiesta dei rossoblù, che vogliono 25 milioni per il cartellino del giapponese. Per questo non è tramontata la pista che porta a German Pezzella della Fiorentina.