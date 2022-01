Milan, due strade diverse per i quattro in uscita. Stop per Castillejo e D. Maldini

Si complica il mercato in uscita del Milan. Negli ultimi due giorni c’erano stati contatti sia per la cessione di Samu Castillejo che per il prestito di Daniel Maldini, ma la situazione - a due giorni abbondanti dalla fine del calciomercato - non sembra essere più così favorevole per la chiusura in positivo delle trattative.

Stop per Castillejo e Maldini

Per quanto riguarda Samu Castillejo, il Valencia aveva avanzato richieste sul giocatore proponendo un prestito secco al quale il Milan, però, avrebbe voluto aggiungere il diritto di riscatto; al momento, la situazione sembra essere diventata più complicata, perché il numero 7 rossonero non è convinto dello spazio che avrebbe nella sua terra natia. Restano, comunque, spiragli aperti. Per quanto riguarda il prestito di Daniel Maldini alla SPAL, invece, l’affare sembra essere saltato definitivamente, nonostante le parole del patron degli estensi facessero pensare ad un accordo anche piuttosto semplice.

Partita Plizzari e Kerkez

Per due trattative verso lo stop, ci sono stati ieri anche due trasferimenti conclusi: Alessandro Plizzari sarà il nuovo portiere del Lecce, capolista in Serie B, mentre il giovane terzino della Primavera Milos Kerkez si trasferirà a titolo definitivo all'AZ Alkmaar, generando una plusvalenza di circa 2 milioni di euro. Queste due cessioni non cambiano, ovviamente, la rosa a disposizione di Pioli; vedremo se in questi ultimi due giorni abbondanti di mercato accadrà altro, sia in entrata che in uscita