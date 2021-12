Milan e Juve su Kamara, dall’Inghilterra: contatti avanzati con lo United

Boubacar Kamara potrebbe essere uno dei più grandi affari della finestra di mercato estiva. Il Marsiglia è ormai rassegnato a perdere a zero un altro elemento importantissimo; come già successo a luglio con Thauvin, anche il centrocampista non rinnoverà il contratto con il club francese. Kamara piace a Milan, Juventus e Barcellona ma il Daily Express afferma che il Manchester United sarebbe in "trattative avanzate" con gli agenti del giocatore: Rangnick avrebbe notato che i Red Devils hanno carenze in quella zona del campo e avrebbe dato l'ok per cominciare le discussioni.