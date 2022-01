Milan Femminile su Asllani, l'agente smentisce: "Non c'è nulla di vero"

Nei giorni scorsi è circolato il nome di Kosovare Asslani, attaccante del Real Madrid femminile, per rinforzare il Milan femminile in questa finestra di mercato. Il club rossonero infatti è alla caccia di una punta di spessore visto il probabile addio di Valentina Giacinti e secondo alcuni rumors aveva messo nel mirino la svedese. Una notizia che però è stata seccamente smentita dall'agente della giocatrice, Arash Bayat, dalle colonne di Aftonblade: "Non c'è nulla di vero, Kosovare non andrà al Milan".