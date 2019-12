Milan-Ibra: Raiola in arrivo tra due settimane, ma la sua presenza non è indispensabile alla chiusura della trattativa

Mino Raiola, agente di Zlatan Ibrahimovic, è in arrivo a Milano tra due settimana, ma non è comunque detto che l'eventuale ritorno dello svedese al Milan non possa comunque andare in porto prima: secondo La Gazzetta dello Sport, la presenza del procuratore italo-olandese non sarebbe infatti indispensabile alla chiusura della trattativa.