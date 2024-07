Milan: in settimana ci sarà l'accelerata (decisiva) per Fofana

In attesa di Pavlovic e della "seconda" prima punta, il Milan continua a lavorare anche sul discorso legato al centrocampista difensivo, il mediano per intenderci, calciatore che per caratteristiche è mancato tantissimo l'anno scorso nello scacchiere di Stefano Pioli.

Nel corso di queste prime settimane di calciomercato la dirigenza rossonera ha sondato diversi profili interessanti, Da Mats Wieffer (andato poi al Brighton) ad André Trindade (prossimo al Fulham), ma nessuno di questi ha mai realmente convinto quanto Youssouf Fofana, il prescelto non solo del Diavolo ma anche di Paulo Fonseca per andare a rinforzare con muscoli e grinta la mediana rossonera.

Portata già forte troppo per le lunghe questa trattativa, in settimana ci sarà con ogni probabilità l'accelerata (decisiva) del Milan per Fofana stando a La Gazzetta dello Sport. Dopo che il Monaco ha abbassato le sue richieste iniziali da 25 milioni di euro agli attuali 18 la distanza fra le parti si è notevolmente ridotta, con Zlatan Ibrahimovic e Moncada che puntano a chiudere per l'arrivo del francese in rossonero attorno ai 15 milioni di euro, bonus compresi, forti anche dell'accordo raggiunto già da tempo con il classe '99.