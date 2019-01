Milan, l'eventuale cessione di Kessie in estate permetterebbe ai rossoneri di fare un'importante plusvalenza

L'edizione odierna di Tuttosport riferisce che in estate, a causa del Fair Play Finanziario, il Milan potrebbe essere costretto a fare una cessione importante. Tra coloro che permetterebbero ai rossoneri di fare un'importante plusvalenza c'è anche Franck Kessie, il quale è finito nel mirino di alcuni importanti club inglesi come Chelsea e Tottenham: acquistato dall'Atalanta un anno e mezzo fa per 28 milioni di euro, il centrocampista ivoriano potrebbe essere venduto al doppio in Premier League.