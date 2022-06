Milan, Lazetic dovrebbe andare in prestito

MilanNews.it

Marko Lazetic, unico colpo di mercato del Milan lo scorso gennaio, ha giocato praticamente solo in Primavera negli ultimi mesi (in prima squadra è stato in campo solo 4' minuti nel derby di Coppa Italia valido per la semifinale di ritorno). Visto il poco spazio, in via Aldo Rossi sembrano intenzionati a cederlo in prestito per un anno così da dargli la possibilità di giocare con continiità e di proseguire la sua maturazione. Lo riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.