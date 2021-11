Milan, mercato in uscita: per Conti e Castillejo si valutano proposte a gennaio

Il Milan a gennaio potrebbe apportare pochi aggiustamenti alla rosa, e in uscita restano gli stessi giocatori che non hanno trovato squadra in estate. Andrea Conti, il cui contratto scade a giugno 2022 e Samu Castillejo, spagnolo che ha ancora un legame fino al 2023. Se per questi due giocatori dovessero arrivare proposte interessanti, il Milan le esaminerà insieme ai loro agenti. Per Castillejo ci sono chance in Spagna, mentre per Conti sono arrivati più sondaggi dall’Italia, ma nessuno che lo ha realmente stimolato.