Milan, Montolivo e Bertolacci via a gennaio

Montolivo e Bertolacci potrebbero lasciare il Milan già a gennaio. Come riporta La Gazzetta dello Sport, sull’ex capitano milanista, mai utilizzato da Gattuso in stagione, ha messo gli occhi il Genoa. Riccardo il contratto in scadenza a giugno, ma liberarsi anche in parte di uno stipendio (che al lordo ammonta circa a 4.6 milioni) significherebbe pompare ossigeno nei conti milanisti. Stesso discorso per Bertolacci, che guadagna 2 milioni netti.