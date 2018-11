Milan, quanti contratti in scadenza: la situazione

Al termine della stagione, il Milan potrebbe cambiare faccia. In rosa, infatti, ci sono tanti giocatori in scadenza di contratto che potrebbero lasciare il club in estate. Abate, Zapata, Montolivo, Bertolacci e Mauri: tra questi, secondo quanto riportato da Tuttosport, gli unici ad avere chance di rinnovo sono il difensore colombiano e l’esperto terzino, ma solo se accetteranno una decurtazione dell’ingaggio.