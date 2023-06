Milan, Rebic piace in Turchia. Messias è sul mercato come Adli

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il Corriere dello Sport fa il punto sui possibili addii in casa Milan. Dopo avere salutato Bakayoko, Dest e Vranckx, nessuno dei tre riscattato, c'è l'idea di monetizzare qualche partenza. Ante Rebic piace in Turchia e c'è già stato un colloquio con il Besiktas, ma l'offerta di prestito non è abbastanza.

Per Yacine Adli verranno invece valutate sia proposte a titolo definitivo che in prestito. Messias è finito sul mercato - ha un solo anno di contratto - e piace a club di Serie A e di B. Infine il Milan è alla ricerca di soluzioni per Ballo-Touré che non è esploso come vice Hernandez.