Incontro del Bologna per Brassier: a gennaio seguito dal Milan

Il Bologna punta Lilian Brassier, difensore del Brest. Il centrale difensivo piace molto al direttore sportivo del Bologna, Giovanni Sartori, e c'è stato un incontro per capire eventualmente quali saranno le cifre per prelevarlo in estate. Il Brest è terzo in classifica dietro all'inarrivabile Paris Saint Germain e al Monaco, con la possibilità di giocare la Champions League nella prossima stagione. Il Bologna però è club che attrae - proprio per la stessa opportunità di giocare il trofeo più importante - e potrebbe investire su di lui in caso di partenza di Riccardo Calafiori. Non è detto, però, che ci sia uno sforzo anche se ci fosse la permanenza dell'ex Roma.

E la valutazione? Tra i 10 e i 12 milioni di euro. A gennaio il Milan lo ha seguito da vicino, suggerito da Moncada, ma poi non ha affondato il colpo perché è tornato Gabbia dal Villarreal, in primis, oltre ai vari infortunati come Tomori. Forse la stessa richiesta dei francesi sembrava troppo alta per i rossoneri che, infatti, non hanno preso nessun altro in più, cercando di fare necessità virtù con quelli rientrati nel corso delle settimane.