Milan, si pensa al sostituto di Thiaw: i nomi sono quelli di Leoni e Comuzzo. Quanto costano i centrali
di Manuel Del Vecchio

Mentre Milan e Newcastle avanzano nella trattativa per la cessione di Malick Thiaw, con l'intesa finale che pare più vicina, i rossoneri pensano al sostituto del centrale tedesco.

I due nomi in prima linea sono sempre quelli di Giovanni Leoni e Pietro Comuzzo. La valutazione del primo supera i 30 milioni, mentre quella del secondo si attesta sui 25 milioni di euro.

Il centrale della Fiorentina intanto è uscito alla mezz'ora dell'amichevole contro lo United di oggi per problemi alla bocca dello stomaco.