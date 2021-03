Milan, si valuta il riscatto di Tomori: l'inglese è una scelta per il futuro

Tutti hanno visto le qualità di Fikayo Tomori nelle ultime partite e per questo in via Aldo Rossi stanno valutando per davvero la possibilità di riscattarlo in estate dal Chelsea. Come spiega La Gazzetta dello Sport, la cifra da pagare agli inglesi è importante (28 milioni di euro), ma l'inglese sarebbe una scelta non solo per il presente, ma soprattutto per il futuro.