Milan-Szoboszlai: serve un'accelerata dei rossoneri per chiudere la trattativa con il Salisburgo

Il nome in cima alla lista del Milan per il centrocampo è sempre Dominik Szoboszlai, che negli ultimi giorni sui social non ha nascosto il suo gradimento alla destinazione rossonera: secondo Tuttosport, vista la grande concorrenza, il club di via Aldo Rossi deve dare un'accelerata alla trattativa e chiudere il prima possibile l'affare con il Salisburgo.