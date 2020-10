Milan, Thauvin sotto osservazione: potrebbe essere bloccato a parametro zero per la prossima stagione o per gennaio

Il Milan continua a tenere sotto osservazione Florian Thauvin del Marsiglia: lo riferisce questa mattina Tuttosport che spiega che il giocatore, che è in scadenza a giugno, potrebbe essere bloccato a parametro zero per la prossima stagione oppure per gennaio, quando il club francese si accontenterà certamente una cifra inferiore rispetto ai 15 milioni di euro chiesti pochi giorni fa.