Milan, tre idee di mercato direttamente dal PSG: occhi su Draxler, Diallo e Kehrer

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Con l'arrivo di Divock Origi si è ufficialmente aperto il mercato in entrata per il Milan. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i rossoneri starebbero seguendo anche tre profili del Paris Saint-Germain. I nomi sulla lista di Maldini e Massara sarebbero quelli di Draxler, Diallo e Kehrer, i quali sono ormai considerati degli esuberi e lasceranno la capitale francese. Il centrocampista tedesco in passato era stato accostato al Milan, così come Diallo nell'ultima sessione di mercato invernale.