Milan, tre piste per la difesa

Il Milan è a caccia di un difensore centrale. A gennaio Leonardo regalerà a Gattuso un rinforzo per il reparto arretrato, vista l’emergenza creatasi con gli infortuni di Caldara e Musacchia. In cima alla lista dei rossoneri c’è Benatia, ma il bianconero non è l’unico giocatore nel mirino. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan sta seguendo anche Rodrigo Caio del San Paolo e Bailly del Manchester United.