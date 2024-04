Dalla Francia - Il Milan e altri tre top club europei su Fofana

Con la stagione del Milan virtualmente finita, nonostante ci sia ancora un secondo posto da mettere in cassaforte, si intensificano sempre di più le voci di mercato con i rossoneri che, dopo aver selezionato chi sarà l'erede di Stefano Pioli sulla panchina, dovranno gettarsi a capofitto sulle trattative per migliorare ulteriormente la rosa. Non solo un nuovo centravanti, con Zirkzee che è il primo obiettivo e il sogno più ambito, da via Aldo Rossi si impegneranno anche per giocatori di altri reparti: uno di questi può essere Yousssouf Fofana.

Youssouf Fofana, 25 anni e centrocampista, è uno dei principali artefici della rinascita del Monaco in questa stagione: la squadra del Principato è attualmente seconda in classifica ed è sempre più vicina al ritorno in Champions League dopo circa cinque anni di assenza dalla competizione. Fofana è uno dei leader della squadra e già da tempo è stato accostato al Milan come rinforzo in mezzo al campo: la notizia dell'interesse è confermata da Footmercato che però aggiunge anche qualche competitor alla lista delle pretendenti. Sul giocatore, infatti, ci sarebbero anche l'Atletico Madrid, l'Arsenal e come per tutti i francesi emergenti, il PSG.