Casting per l'attaccante, prima Zirkzee poi tutti gli altri. I nomi

Accanto al casting per il nuovo allenatore, procede spedito anche il casting per il nuovo attaccante. Come scrive Tuttosport questa mattina, il nome e profilo che la dirigenza del Milan ha inserito sotto la voce 'obiettivo principale' è Joshua Zirkzee, attaccante che tanto bene sta facendo al Bologna e che in passato i rossoneri avevano già seguito. Secondo la rosea, rispetto agli altri candidati, gode di un gradimento maggiore in virtù della sua esperienza nel campionato italiano, un fattore che per il nostro calcio non è una banalità.

Tutti gli altri possibili innesti per il Diavolo, infatti, arrivano da campionati esteri. Insieme a Zirkzee un altro grande pupillo di Moncada è Benjamin Sesko del Lipsia che, quantomeno, quest'anno ha giocato e segnato in Champions League. Poi c'è Santiago Gimenez del Feyenoord, protagonista comunque in Europa League nelle ultime due stagioni. Quindi c'è Viktor Gyokeres dello Sporting che come Jonathan David del Lille si è costruito una buona base di esperienza. Il meno esperto in assoluto è Serhou Guirassy che quest'anno ha vissuto la prima vera stagione da top player.