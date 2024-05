Di Marzio: "Marsiglia in pressing su Fonseca: vuole evitare il sorpasso del Milan"

Gianluca Di Marzio riporta sul proprio sito questo aggiornamento sul futuro di Paulo Fonseca, tecnico del Lille che piace al Milan, ma non solo: "Il Marsiglia è già al lavoro per programmare la prossima stagione. Nonostante la semifinale di ritorno di Europa League con l'Atalanta da giocare, la squadra francese già sta lavorando per il profilo del prossimo allenatore. Il nome principale per l'OM è quello di Paulo Fonseca, oggi al Lille e cercato anche dal Milan, club del quale i francesi temono un sorpasso, e vorrebbero chiudere il prima possibile.

Il Marsiglia sta spingendo sempre di più per convincere Paulo Fonseca ad accettare la propria proposta. Tre anni di contratto, quelli offerti dai francesi all'ex allenatore della Roma, come anticipato nei giorni scorsi. Un'accellerata voluta dall'OM per tentare di anticipare il Milan, altro club molto interessato all'allenatore.

I rossoneri, infatti, pensano da tempo a Fonseca come successore di Stefano Pioli. Oltre a lui, però, il MIlan sta sondando anche altri allenatori, come Coinceiçao, il quale però ha un contratto in vigore fino al 2028. in attesa magari di altre sorprese ancora non contattate. Proprio per paura di un eventuale sorpasso da parte del MIlan, il Marsiglia intende ottenere il "sì" dell'allenatore il prima possibile, affidandogli carta bianca sul progetto tecnico. Una tentazione forte per Fonseca, il quale al momento però sta valutando le varie ipotesi, in attesa di dare il proprio sì definitivo".