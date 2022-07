Milan, ufficializzato l'acquisto di Junior Messias. Ma il suo futuro resta in bilico

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Walter Messias Junior da Crotone FC. L'attaccante brasiliano ha firmato un contratto con il club fino al 30 giugno 2024". Con il presente comunicato ufficiale, il Club rossonero ha confermato la permanenza in rosa di Junior Messias anche per la prossima stagione.



Le cifre

Non si tratta di un riscatto vero e proprio. Il prestito del brasiliano, infatti, era scaduto al 30 giugno 2022 e quindi, come accaduto nella passata stagione con Tonali, il Milan ha ridiscusso con il Crotone i termini e le cifre del cartellino, riuscendo a strapparlo definitivamente ai calabresi (attualmente in Serie C) per 4.5 milioni di euro. Gli è stato ratificato un prolungamento biennale, anche se...



Resterà al Milan?

Anche se non è così scontato che Messias resti al Milan. Maldini e Massara, d'altronde, stanno da tempo cercando di piazzare uno-due innesti sulla trequarti (De Ketelaere e Ziyech i nomi in pole al momento), compreso quello nel ruolo di esterno destro, nel cui elenco, al momento, figurano Saelemaekers e, per l'appunto, Messias. Non è da escludere, dunque, la possibilità che, in caso di arrivo di un'offerta relativamente importante per uno dei due calciatori citati, il Milan lo lasci partire subito per liberare spazio per eventuali nuovi acquisti.