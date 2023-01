MN - Bianchin sul rinnovo di Leao: "Ci sono complicazioni che non permettono di dire che, siccome Leao è orientato a rinnovare con il Milan, si arriverà ad una firma presto... "

MilanNews.it

Luca Bianchin, giornalista al seguito del Milan per La Gazzetta dello Sport, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) sul rinnovo di Leao: "Leao ci sta pensando seriamente, più che in passato. Dopo lunghi dialoghi si è arrivati a determinare cosa può offrire il Milan e cosa può volere lui. Ci sono delle complicazioni (due agenti, percentuale di vendita al Lille, risarcimento allo Sporting, clausola) che non permettono di dire che, siccome Leao è orientato a rinnovare con il Milan, si arriverà ad una firma presto... Di certo gennaio è importante".