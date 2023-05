MilanNews.it

Il Milan tiene vivi i contatti con il giapponese Kamada, in scadenza dall'Eintracht Francoforte. Recentemente nuovi colloqui, i rossoneri vorrebbero anticipare la concorrenza, in particolare il Borussia Dortmund. Operazione concreta, che però non avrà costi di cartellino ma solo d'ingaggio, e si ragiona sui 3 mln più bonus