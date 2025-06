MN - Furlani: "C’è stata un'apertura ad una inglese di Maignan, ma allo stesso tempo non c’è stato da parte loro una forzatura"

Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, è intervenuto durante l'incontro con la stampa, tra cui gli inviati di MilanNews.it, avvenuto presso la sede rossonera.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Il rinnovo è ancora una possibilità per Maignan?

“C’è stato l’interesse di una società inglese, non è stato ritenuto interessante. Mike è un giocatore importante per il Milan ed è stato molto corretto, come è stato corretto il suo agente: c’è stata apertura a questo interesse ma allo stesso tempo non c’è stato da parte loro una forzatura. Del futuro a medio e lungo termine giudicheranno i risultati”

I DETTAGLI DELLA PARTNERSHIP CON IL CONGO

Nei giorni scorsi è stata ufficializzata una storica partnership tra il Milan e la Repubblica Democratica del Congo, con l’obiettivo di promuovere il turismo nel Paese africano, anche attraverso l’istituzione di future Academy rossonere. A rivelare alcuni dettagli dell’accordo è stato il giornalista Romain Molina su sportnewsafrica.com. L’intesa è stata resa possibile grazie al sostegno del Primo Ministro Judith Suminwa, dopo che in autunno l’accordo era stato rinviato a causa dell’instabilità politica e delle interferenze del Ministero dello Sport, che preferiva un’intesa con un altro club. A sostenere con decisione la scelta del Milan è stato invece il Ministro del Turismo, Didier M’Pambia Musanga. Secondo i termini dell’accordo, la Repubblica Democratica del Congo diventerà "Premium Partner" del Milan, versando 14 milioni di euro. A partire dalla stagione 2026/27, il logo del Paese comparirà sulle maglie ufficiali della squadra. L’inserimento non potrà avvenire prima a causa dei ritardi nella firma e degli impegni pubblicitari già presi dal club. Il Milan si impegna anche a lanciare una propria Academy e a costruire una scuola a Boma, in collaborazione con la Fondazione Mama Sofia. Sono in fase di valutazione ulteriori iniziative. Lo slogan della campagna, “Esplorare la RDC, il cuore dell’Africa”, sarà sostenuto anche da attività promozionali e mediatiche curate direttamente dal club rossonero.