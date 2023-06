MN - Il punto sul mercato in uscita: Rebic e Origi piacciono in Turchia, due club interessati a Ballo-Tourè

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Milan non guarda solo al mercato d'entrata, ma anche a quello in uscita. Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, al momento ci sono state solamente richieste d'informazione o di prestito per i rossoneri che potrebbero partire, come Ante Rebic e Divock Origi, cercati specialmente dai club della Turchia, ma al momento sono soluzioni che non convincono i giocatori. Hoffenheim e Fulham, invece, hanno sondato il terreno per Fode Ballo-Tourè, ma per il momento sono solo sondaggi.

di Antonio Vitiello