MN - Jiménez rivela: "Sono mesi che il Barcellona è in contatto con Kessie"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Juan Jiménez, inviato di AS che segue da vicino le vicende del Barcellona, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it sui contatti in passato tra Kessie e il club blaugrana: "Il Barcellona, come tutti i club, monitorano i giocatori che sono a scadenza di contratto. I contatti con l'ivoriano esistono da mesi: Kessie è visto come un’opportunità di mercato. Ed è un tipo di centrocampista che non esiste in squadra".