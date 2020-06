MN - Kouassi lusingato dall’interesse del Milan, Moncada spera di strapparlo a zero

Il Psg non ha ancora perso le speranze di rinnovare il contratto di Tanguy Kouassi, in scadenza a giugno 2020. Il giocatore ci sta pensando ma è lusingato dal corteggiamento del Milan con Moncada, che non vuole farselo scappare a parametro zero. C’è pure il Lipsia in corsa per il giovane centrale. Gli agenti di Kouassi spingono per la separazione e non per il rinnovo con la squadra parigina. Rossoneri in corsa per il difensore classe 2002 e saranno decisive le prossime settimane dove ci saranno sviluppi anche nella vicenda Ralf Rangnick.