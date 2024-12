MN - Le ultime sul rinnovo di Theo. Ceccarini: "Rispetto a Maignan e Reijnders..."

vedi letture

Ci avviciniamo al mercato e ne abbiamo parlato col direttore di Tuttomercatoweb, Niccolò Ceccarini. Quali sono le manovre rossonere per gennaio ma anche per giugno?

Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni in esclusiva per MilanNews.it.

Qual è la situazione legata a Theo Hernandez?

"Il Milan gli ha fatto una nuova proposta ma la situazione è in evoluzione perché il giocatore ha molto mercato e anche se ci dovesse essere un rinnovo bisogna sempre stare attenti al mercato".

Ci sarà una clausola rescissoria nel contratto del francese?

"Non penso. Quello di Theo è un rinnovo sul quale c’è da lavorare, a differenza degli altri due che sono avanzati, per non dire praticamente definiti".